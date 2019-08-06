Конкуренция великих держав стала причиной аннексии Крыма - Столтенберґ

Столтенберґ: аннексия Крыма - первый случай захвата одним государством территорий другой после Второй мировой.

Присоединение Крыма к России произошло "вследствии конкуренции великих держав".

"Первым вызовом для мировой безопасности является рост конкуренции между великими державами. И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма в Северную Корею, от Сирии до Южно-Китайского моря. Аннексия Крыма - это первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны", - заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ.

Он отметил, что наблюдается "рост российского присутствия в других странах и регионах, в частности, на Ближнем Востоке".

По его словам, Москва стремится "подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких странах-членах НАТО и в других местах".

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Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.