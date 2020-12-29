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вторник, 29 декабря 2020 10:58

Дожди не спасут: водохранилища оккупированного Крыма не наполняться 2021 года
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Даже если зимой и весной будут обильные осадки, водохранилища в оккупированном Крыму не наполнятся 2021 года.

Об этом заявил заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк, пишет "Крым. Реалии".

"Осадки больше увлажняют территории и пополняют запасы влаги в почве. Они не формируют сток. И это четко отражается в той проблематике, которая есть сегодня", - сказал он.

обмелевшее Партизанское водохранилище
Фото: "Крым. Реалии"
обмелевшее Партизанское водохранилище
обмелевшее Партизанское водохранилище
обмелевшее Партизанское водохранилище
обмелевшее Партизанское водохранилище

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Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией 2014 года поставки воды на полуостров с материковой части Украины прекратили.

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