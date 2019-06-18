Доигрались - волонтеры занесли в "черный список" еще нескольких оккупантов

Раскрыли 4 российских оккупантов, участвовавших в захвате Крыма.

Все оккупанты хвастались медалями, которые Россия раздавала после аннексии, сообщает InformNapalm.

Журналисты установили данные военных, позирующих на фотографии.

Слева направо оккупанты Ильназ Гильфанов, Айнур Салахов, Адель Сибгатуллин, Николай Боровик.

Слева направо: Ильназ Гильфанов, Айнур Салахов, Адель Сибгатуллин, Николай Боровик.

Ильназ Гильфанов родился в городе Казань 30 июня 1993. Он не стал публиковать доказательства своей причастности к аннексии Крыма.

Айнур Салахов не позировал с медалью за аннексию украинской территории

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Его рассекретили друзья, которые всячески об этом писали в соцсетях.

Одним из оккупантов оказался моряк с малого противолодочного корабля "Поворино" - Айнур Салахов.

Он родился в российском городе Набережные Челны 25 июня 1992 года. Образование получил в Камском государственном автомеханическом техникуме.

В соцсетях друзья активно поздравляли его с получением так называемой награды.

"Вижу медаль дали за возвращение Крыма", - написал в комментариях под фотографией один из друзей Салахова.

"Да, как-никак участники событий", - ответил он на комментарий.

Адель Сибгатуллин из Казани. Родился 30 декабря 1988 года, окончил Казанский федеральный университет.

Николай Юрьевич Боровик на своей странице написал, что родился 21 июня 1988 года в российском городе Ростов-на-Дону. В 2013-м окончил школу в селе Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области.

Нашли доказательства причастности подразделения Новороссийской военно-морской базы ЧФ РФ - 184 бригады кораблей охраны водного района (184 БрКОВР. - Gazeta.ua).