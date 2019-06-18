Доигрались - волонтеры занесли в "черный список" еще нескольких оккупантов

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3015
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1152
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 243
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 288
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7146
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 333
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 477
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1845
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3546
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3402
Фото
Все фото
6
5
8
8
4
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
&quot;Крым - это хворост в меду&quot; - состоялась премьера фильма об оккупации полуострова
"Крым - это хворост в меду" - состоялась премьера фильма об оккупации полуострова
Без веселья и захватывающих выступлений: как в Крыму праздновали &quot;День России&quot;
Без веселья и захватывающих выступлений: как в Крыму праздновали "День России"
Машины залило по крышу: оккупированный Севастополь &quot;ушел под воду&quot;
Машины залило по крышу: оккупированный Севастополь "ушел под воду"
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Видео
Все видео
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1899
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3087
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5391
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 1035
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
вторник, 18 июня 2019 12:43

Доигрались - волонтеры занесли в "черный список" еще нескольких оккупантов

  Комментировать

Раскрыли 4 российских оккупантов, участвовавших в захвате Крыма.

Все оккупанты хвастались медалями, которые Россия раздавала после аннексии, сообщает InformNapalm.

Журналисты установили данные военных, позирующих на фотографии.

  Слева направо оккупанты Ильназ Гильфанов, Айнур Салахов, Адель Сибгатуллин, Николай Боровик.
Слева направо оккупанты Ильназ Гильфанов, Айнур Салахов, Адель Сибгатуллин, Николай Боровик.

Слева направо: Ильназ Гильфанов, Айнур Салахов, Адель Сибгатуллин, Николай Боровик.

Ильназ Гильфанов родился в городе Казань 30 июня 1993. Он не стал публиковать доказательства своей причастности к аннексии Крыма.

  Айнур Салахов не позировал с медалью за аннексию украинской территории
Айнур Салахов не позировал с медалью за аннексию украинской территории

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты решили "играть в демократию" на захваченной территории

Его рассекретили друзья, которые всячески об этом писали в соцсетях.

Одним из оккупантов оказался моряк с малого противолодочного корабля "Поворино" - Айнур Салахов.

Он родился в российском городе Набережные Челны 25 июня 1992 года. Образование получил в Камском государственном автомеханическом техникуме.

В соцсетях друзья активно поздравляли его с получением так называемой награды.

"Вижу медаль дали за возвращение Крыма", - написал в комментариях под фотографией один из друзей Салахова.

"Да, как-никак участники событий", - ответил он на комментарий.

Адель Сибгатуллин из Казани. Родился 30 декабря 1988 года, окончил Казанский федеральный университет.

Николай Юрьевич Боровик на своей странице написал, что родился 21 июня 1988 года в российском городе Ростов-на-Дону. В 2013-м окончил школу в селе Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области.

Нашли доказательства причастности подразделения Новороссийской военно-морской базы ЧФ РФ - 184 бригады кораблей охраны водного района (184 БрКОВР. - Gazeta.ua).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доигрались - волонтеры занесли в "черный список" еще нескольких оккупантов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Сборная СНГ проиграла последнюю игру пьяным шотландцам

Запретили русскоязычные песни

В заповеднике устроили казарму для солдат

Монумент разобрали на 350 частей

Пол Маккартни: "Уйти на пенсию? Нет, спасибо"

Самое читаемое
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 43268
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали Просмотров: 39862
&quot;Видишь егеря? А он есть&quot; - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
7
 Просмотров: 22636
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 19275
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 18901
Крым
В Кремле злобно прокомментировали заявление Зеленского об освобождении Крыма
В Кремле злобно прокомментировали заявление Зеленского об освобождении Крыма Просмотров: 45
Зеркаль рассказала, когда России объявят приговор
Зеркаль рассказала, когда России объявят приговор Просмотров: 1585
Российские истребители перехватили бомбардировщики США
Российские истребители перехватили бомбардировщики США Просмотров: 558
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 18928
Рада Евросоюза сделала заявление по Крыму
Рада Евросоюза сделала заявление по Крыму Просмотров: 2691
Больше всего комментируют
10
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
10
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
6
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
5
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
5
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
Голосов: 868
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua