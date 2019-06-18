Доигрались - волонтеры занесли в "черный список" еще нескольких оккупантов

Раскрыли 4 российских оккупантов, участвовавших в захвате Крыма.
Все оккупанты хвастались медалями, которые Россия раздавала после аннексии, сообщает InformNapalm.
Журналисты установили данные военных, позирующих на фотографии.
Слева направо: Ильназ Гильфанов, Айнур Салахов, Адель Сибгатуллин, Николай Боровик.
Ильназ Гильфанов родился в городе Казань 30 июня 1993. Он не стал публиковать доказательства своей причастности к аннексии Крыма.
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Его рассекретили друзья, которые всячески об этом писали в соцсетях.
Одним из оккупантов оказался моряк с малого противолодочного корабля "Поворино" - Айнур Салахов.
Он родился в российском городе Набережные Челны 25 июня 1992 года. Образование получил в Камском государственном автомеханическом техникуме.
В соцсетях друзья активно поздравляли его с получением так называемой награды.
"Вижу медаль дали за возвращение Крыма", - написал в комментариях под фотографией один из друзей Салахова.
"Да, как-никак участники событий", - ответил он на комментарий.
Адель Сибгатуллин из Казани. Родился 30 декабря 1988 года, окончил Казанский федеральный университет.
Николай Юрьевич Боровик на своей странице написал, что родился 21 июня 1988 года в российском городе Ростов-на-Дону. В 2013-м окончил школу в селе Лысогорка Куйбышевского района Ростовской области.
Нашли доказательства причастности подразделения Новороссийской военно-морской базы ЧФ РФ - 184 бригады кораблей охраны водного района (184 БрКОВР. - Gazeta.ua).
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