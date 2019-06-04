В "черный список" Украины добавили всю команду корабля

Волонтеры собрали факты участия российских военных в аннексии Крыма.

Нашли доказательства причастности подразделения Новороссийской военно-морской базы ЧФ РФ - 184 бригады кораблей охраны водного района (184 БрКОВР. - Gazeta.ua), сообщает InformNapalm.

До этого времени военная прокуратура Украины не устанавливала факт участия военных этого подразделения.

Баранов Игорь Вячеславович родился 29 мая 1995 года, оккупант родом из города Казань Республики Татарстан, Россия. Во время аннексии Крыма он служил корабельным поваром (коком. - Gazeta.ua) на малом противолодочном корабле "Поворино", который имеет номер 053.

Фото: InformNapalm

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Волонтеры установили, что именно "Поворино" был в Крыму весной 2014-го. Кроме этого, он активно постил фотографии, на которых хвастался медалью за оккупацию Крыма и удостоверением к медали, где написаны его данные, номер части и дату награждения.

Участием в военной агрессии против соседнего государства также похвастался торпедист Алексей Жуков.

Он, как и Баранов, служил на МПК "Поворино" и тоже активно опубликовывал фотографии в Вконтакте.

Наградные документы к медалям за аннексию территорий соседней Украины подписывал командир бригады капитан 1 ранга Дмитрий Евгеньевич Кузьменко.

Командовал кораблем "Поворино" капитан 3 ранга Евгений Шилов.

Россияне планируют внести аннексию Крыма в школьные учебники по истории. Оккупацию полуострова и нарушения ряда международных обязательств планируют также внести в российского Единого госэкзамена, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.