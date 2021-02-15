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понедельник, 15 февраля 2021 17:32

Детей из Крыма зачисляют в садики без очереди

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В конце января Кабинет министров Украины принял постановление №86: теперь дети переселенцев официально могут зачисляться в садики без очереди. Такое же право имеют дети со статусом "пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов". Об этом Gazeta.ua рассказывают юристы "КрымSOS".

— Фактически такое право у переселенцев было и без принятого постановления. Со справкой внутренне перемещенного лица - ВПЛ - отдел образования должен направить ребенка в садик, где есть свободные места. Однако нельзя было выбирать, в какой именно садик, а сама процедура не была регламентирована, — рассказывают юристы "КрымSOS".

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Чтобы воспользоваться льготой, справка ВПЛ должна быть оформлена на имя ребенка и ее нужно подтвердить в районном отделе образования. В любом случае родителям в Киеве и Херсоне нужно стать в электронную очередь в избранном саду.

— Группы в садиках на новый учебный год формируют в апреле. То есть после 20 марта можно звонить в управление образования — тогда будет больше выбор свободных мест. Если ребенку нужно прямо сейчас идти в садик, мы тоже сориентируем по количеству свободных мест. Однако все зависит возраст возраста ребенка,— отмечают в Оболонском районном отдела образования Киев.

Автор: КрымSOS
  Сравнение систем вступления в дошкольных учебных заведений Киева и Херсона
Сравнение систем вступления в дошкольных учебных заведений Киева и Херсона

Юристы "КрымSOS" отмечают, что нужно узнавать об особенностях очередей в городе или селе, где расположено дошкольное учебное заведение. В частности в Херсоне можно выбирать только 1 садик, когда как в Киеве не ограничивают в количестве.

В банках людей с крымской регистрацией просили прийти в отделение со справкой внутренне перемещенного лица для "обновления информации о клиенте". Такая ситуация случалась и при открытии счета. Но такие требования нарушают закон и права крымчан.

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