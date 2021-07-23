Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев

Айдер Муждабаев: "Единства обществу президентство Зеленского не прибавило". Фото: Тарас Подолян

Деятельность президента Владимира Зеленского и его окружение не способствует единству украинского общества. Этой ситуацию может воспользоваться Россия для развязывания полномасштабной войны.



Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Нет критериев оценки. Кто судит по рейтингам, кто-то – за километрами дорог, – говорит он о внутренней политике Владимира Зеленского. – Я считаю, что единства обществу президентство Зеленского не прибавило. Оно радикализируется, о чем свидетельствуют постоянные скандалы. Есть недоверие между властью и активной частью общества".

Президенту надо действовать целенаправленно, считает журналист.

"Он сделал несколько важных шагов. В частности запретил каналы Медведчука. Должен быть четкий прямой путь, без колебания между Китаем и Штатами. Нужны четкие сигналы обществу. Многие раздражены и разъярены. Страшно, во что это может вылиться. И Россия может устроить провокацию. Не говорю даже о войне – там дела ухудшаются. Я об осознании обычными украинцами покоя в политической жизни. Но это заблуждение".

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Россия ежедневно ищет способы устроить беспорядок и не отступится от этих попыток, отмечает Муждабаев.

"Предполагаю даже широкомасштабную агрессию. В Кремле основная надежда на хаос внутри Украины. Агентуры достаточно, предателей тоже. Сейчас все очень спокойно, и это меня настораживает", – отмечает он.

Деятельность действующей власти Айдер Муждабаев называет "мозаичной". В качестве примера он приводит ситуацию с добровольцами из России и Беларуси.

"Два года назад президент предоставил украинское гражданство российским и белорусским бойцам и волонтерам, которых преследуют власти их стран. Прошло два года – и это гражданство у них отбирают. Потому что истек срок временных удостоверений гражданина, выданных Зеленским. Эти люди становятся никем. У многих уже семьи, дети. Эту проблему можно решить за минуту – проголосовать бумажку. Эта непоследовательность намекает, что в других областях тоже не все в порядке", – заключает журналист.

Полное интервью с Айдером Муждабаевым читайте в журнале "Країна"

30 июня российский лидер Владимир Путин озвучил старый имперский миф, будто украинцы и россияне являются "одним народом". 1 июля Владимир Зеленский сделал ответное заявление, отметив, что если бы украинцы и россияне были одним народом, то в Москве ходили бы гривны, а над Государственной думой реял желто-голубой флаг.