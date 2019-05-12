Чубаров анонсировал минуту молчания по жертвам геноцида крымскотатарского народа

18 мая в Украине объявят минуту молчания. Фото: 112 Україна

В полдень 18 мая по всей территории Украины объявят минуту молчания.

Таким образом почтят память жертв геноцида крымскотатарского народа, сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров в Фейсбук.

Он обратился к руководителям телерадиокомпаний Украины, журналистам, блогерам, пользователям социальных сетей, ко всем согражданам.

"18 мая – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. 18 мая 2019 года по всей территории Украины, включая временно оккупированный Крым, в 12.00 дня будет объявлена минута молчания в память жертв геноцида крымскотатарского народа", - отметил Чубаров.

В связи с этим он попросил всех поставить в этот день в 12:00 в эфире и на своих страницах в электронных ресурсах метроном, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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18 мая 1944 года из Крыма в республики Средней Азии и отдаленные регионы России по приказу Сталина были насильно выселены коренные жители полуострова - крымские татары. По разным источникам, были депортированы от 180 тыс. до 230 тысяч человек, из которых около 46% погибли в дороге и в первые годы жизни в изгнании. Кроме крымских татар, с августа 1941 года по июнь 1944 года из Крыма были выселены немцы, армяне, болгары, греки, итальянцы. 12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и объявила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.