Что даст режимный район вокруг оккупированного Крыма: ответы экспертов

Украина планирует установить морской режимный район вокруг оккупированного Россией Крыма.

Установлением границы будет заниматься государственное учреждение Госгидрография, которая имеет коллекцию современных морских навигационных карт на воды юрисдикции Украины.

Это позволит усилить запрет на швартовку судов в портах Крыма.

В то же время россияне тоже выпускают электронные морские карты, которые путают судовладельцев.

Такие действия государства-агрессора привели к дублированию карт и создали угрозу для моряков.

"Мы уже добились того, чтобы РЕНК PRIMAR не совершал реализации российских карт, которые имеют стопроцентное покрытие украинских территориальных вод. Сейчас, используя все имеющиеся способы, собираемся требовать от РЕНК IC-ENC (Великобритания) прекращения им реализации ЭНК российского производства на воды Украины . Следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии является объявления Украины морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты и запрета незаконной деятельности РФ в территориальных водах Украины на круг Крымского полуострова ", - рассказал первый заместитель начальника Госгидрографии Богдан Устименко.

В дальнейшем Украина будет требовать полного запрета распространения российских карт на территориальные воды Украины.

Автор: Держгідрографія Розовым цветом отмечено режимный район вокруг оккупированного Крыма

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"Шансы на запрет распространения российской продукции высоки. Решение о запрете карт принимает IMO, это организация, созданная ООН, ООН не признает аннексию, а ИМО не может оппонировать ООН", - комментирует ГПУ главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко. - "Здесь надо иметь в виду следующее: речь идет о том, что на морских картах оккупация Крыма будет обозначена. Заходить или нет - дело отдельных государств, отдельных судовладельцев, отдельных капитанов и штурманов судов. Дело в том, что те, кто еще ходит в крымске порты (их становиться все меньше), и так знают, что они нарушают. В общем, это будет иметь еще и морально-психологическое значение (например, как мы поднимаем шум, когда Гугл или другой картографический сервис рисует Крым неправильно".

После введения новых карт Россияне будут пытаться заблокировать режимные объекты.

"От позиции РФ мало что будет зависеть. Это повлияет на поведение остальных стран мира, в том числе тех, без участия которых судоходство у Крыма будет существенно затруднено. Это страны флага, страхование, владельцев судов и т.д", - говорит в комментарии Gazeta.ua бывший постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.

В связи с агрессией России с 2014 года украинские порты на Азовском море недополучили почти 6 млрд грн дохода. "Азовские порты потеряли практически половину грузов, а количество судозаходов уменьшилось более чем в 2 раза. В итоге с 2014 года, по нашим подсчетам, порты недополучили дохода на сумму около 6 млрд грн. И здесь не учтены убытки и расходы экспортеров, связанные с простоем и переориентацией грузопотоков", - сказал руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс в интервью агентству "Интерфакс-Украина".