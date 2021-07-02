Черное море для России не важное. Путин лжет - капитан ВМС США

Черное море не является стратегически важным для России. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Черное море не является особенно важным стратегическим местом. Президент РФ Владимир Путин превышает его значимость в собственных целях.

Об этом рассказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью Оbozrevatel.

"Черное море не играет большой стратегической роли. Оно простреливается и просматривается со всех сторон. Турция, страна НАТО, перекроет Босфор - и Черное море закрыто", - заявил военный.

Путин говорил: "Если мы сегодня не возьмем Крым, то завтра там будет НАТО". Это своего рода ложь, считает Табах.

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"Черное море окружено странами НАТО. Путин сделал это для внутреннего потребления, а не для того, чтобы сделать Россию более безопасной. Напротив, он создал гораздо больше опасностей. Именно поэтому мы видим в Черном море столько боевых кораблей, как Defender или Ross и другие эсминцы. Это корабли, которые несут смерть, с огромным оружием, с томагавками. Их никогда столько не было в Черном море до аннексии Крыма".

Президент России Владимир Путин назвал "обстрел" британского эсминца Defender в Черном море российскими войсками провокацией американской стороны. По его словам, британский Defender якобы незаконно пересек "российское территориальное море" неподалеку от оккупированного Крыма. Российские пограничные катера не могли догнать Defender и "убили" свои двигатели, считает Гарри Табах. Те, кто слышал переговоры, говорят, что россияне трижды говорили британцам: "Вы в водах Российской Федерации". Но британцы настаивали: "Мы в водах Украины согласно международным правом". Поэтому они не меняли курса и уходили. Британцы видели, что огонь они не могут открыть, у них нет такой возможности, иначе били б их первыми. Они продолжали идти и игнорировать их.