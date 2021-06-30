Если бы потопили, третьей мировой войны не было бы - Путин про "обстрел" эсминца Defender

Путин приплел к "обстрелу" британского эсминца американцев. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин назвал "обстрел" британского эсминца Defender в Черном море российскими войсками провокацией американской стороны.

Об этом от заявил во время прямой линии с россиянами 30 июня.

По его словам, британский Defender якобы незаконно пересек "российское территориальное море" неподалеку от оккупированного Крыма.

"Было очевидно, что эсминец преследовал военные цели, пытаясь узнать действия и планы наших Вооруженных сил. Мы это видели и знали, поэтому давали ту информацию, которую посчитали нужной", - прокомментировал лидер Кремля.

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По мнению Путина, Великобритания также преследовала политические цели. Он уверен, что это связано с его встречей 16 июня с президентом США Джо Байденом.

"Вы спрашивали, стоял бы мир на грани новой войны? Даже если мы потопили бы этот корабль, третьей мировой войны не было бы. Те, кто занимается такими провокациями, знают одно: они ни за что не выйдут победителями из этой войны", - заявил он.

23 июня Россия заявила, что начала предупредительное бомбометание в британский эсминец Defender в Черном море недалеко от мыса Фиолент, Крым. РФ заявила, что британское судно нарушило российскую границу. Великобритания опровергла сообщения России, что ее военные сделали предупредительные выстрелы по британскому эсминцу в Черном море. Британская сторона обвинила Россию во лжи. В Великобритании показали видео с эсминца HMS Defender, который преследовали российские самолеты и корабли в Черном море во время прохождения неподалеку от Севастополя. В ролике слышен звук выстрелов. Однако они звучат далеко от эсминца.