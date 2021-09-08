Бывшего члена Меджлиса отпустили после допроса в ФСБ

Эльдара Менсеитова отпустили после допроса. Фото: facebook.com/crimeansolidarity

В оккупированном Крыму после допроса в ФСБ отпустили бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району Эльдара Менсеитова.

Он покинул здание российской спецслужбы и вернулся домой. Об этом сообщает Крымская Солидарность.

"51-летнего Эльдара Менсеитова с инвалидностью 3-й группы допросили следователи ФСБ, после этого он вернулся в свой дом в поселке Молодежное в Крыму", - уточнили правозащитники.

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Адвокат рассказал, что с бывшим членом Меджлиса российские силовики "провели определенный опрос". После этого его привезли домой.

"Он находится в утомленном состоянии, но чувствует себя нормально", - добавил защитник.

В оккупированном Крыму оккупанты пытали задержанного заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова. Позже Джелялова отправили в СИЗО. Ситуацию на контроль взял Офис генерального прокурора. Джелялова и еще четырех крымских татар оккупационная власть в Крыму задержали 3-4 сентября. Их подозревают в диверсии. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.