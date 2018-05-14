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БТР оккупантов попал в серьезное ДТП

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БТР оккупантов попал в серьезное ДТП
БТР оккупантов вылетел с дороги. Фото из соцсетей

Недалеко от Симферополя в оккупированном Россией Крыму 14 мая бронетранспортер слетел с трассы.

"Авария произошла возле поворота на улицу Гурзуфскую. БТР, который буксировал на жесткой сцепке неисправную машину, внезапно стал съезжать с дороги и снес отбойник. В результате аварии также снесена опора под газовой трубой возле частного сектора", - говорится в видео, которое опубликовали очевидцы на YouTube.

По данным Крым.Реалии, БТР числится за военным подразделением оккупантов, которое расположено в Перевальном. Полиция перекрыла дорогу в обоих направлениях не только для транспорта, но и для прохожих. В результате на трассе образовалась длинная пробка.

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В ресторанах оккупированного Крыма начали продавать пирожки, чтобы не разориться. Во многих ялтинских ресторанах начали появляться ранее недоступные в меню пирожки с капустой, картошкой, яблоками.

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