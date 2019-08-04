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воскресенье, 04 августа 2019 15:46

"Август же" - появились свежие фото пустого Керченского моста

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&quot;Август же&quot; - появились свежие фото пустого Керченского моста
На вид изображения печальное, потому что мост пустой. Фото: pbs.twimg.com

Очередные доказательства провального туристического сезона в оккупированном Крыму показали в сети.

Фото этого явления для подтверждения опубликовал блогер под ником RoksolanaToday & Крим25% в Twitter.

"Сегодня нас покидают по мосту миллионы довольных туристов! Но по мосту приедут новые миллиарды! Августе же", - говорится в подписи к фото, на котором можно увидеть пустой Керченский мост.

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На вид изображения печальное, потому что мост пустой, без всякого пешехода или машины. Хотя с самого начала, начиная это строительство, российские оккупанты прогнозировали рекордный наплыв туристов.

Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что планируется усилить санкции в отношении строительства Керченского моста.

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