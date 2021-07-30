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пятница, 30 июля 2021 09:07

"Я постараюсь выжить. Берегите себя и Украиночку" - 66-летняя политзаключенная Кремля просит Сенцова о помощи

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Украинская политзаключенная из Крыма 66-летняя Галина Довгополова прислала записку Олегу Сенцову.

"Сегодня получил письмо от Довгополовой Галины. О ней говорят не так много", - написал кинорежиссер в Facebook, добавив текст послания.

Сейчас женщина находится в СИЗО "Лефортово". В дальнейшем ее должны перевести в другое место.

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"Когда осталась в камере сама, много думала о вас и остальных наших, которые прошли все круги ада в российских тюрьмах. Здесь, в Лефортово, до сих пор помнят украинских моряков. Слышу о них уважительные отзывы. Сейчас я в полной изоляции. Ко мне никого не пускают. Но я никогда не отрекусь от Украины. Моя дорога только в Украину. Я не хочу в Крым. Не хочу смотреть, как он гниет. Скоро "нормандский формат". Напомните, чтобы подняли вопрос обмена пленными. Наши здесь надеются. Я постараюсь выжить, а вы берегите себя и Украиночку", - говорится в письме.

Автор: facebook.com/oleg.sentsov
  Галина Довгополова просит Сенцова о помощи
Галина Довгополова просит Сенцова о помощи

Галина Долгополая из Бахчисарая. Женщину задержали в ноябре 2019 году в Севастополе. Обвиняют в государственной измене и шпионаже в пользу Украины. За это дали 12 лет тюрьмы.

Женщина якобы выполняла шпионские задачи по Черноморскому флоту и каким-то образом узнавала сроки действия позывных российских военных, индексы их радиостанций, ключи к таблицам очередного радиста и другие крайне специфические данные.

Дело рассматривали в закрытом режиме, ведь называют ее "государственной тайной".

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Дата
30
июля

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