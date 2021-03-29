В Крыму на 12 лет осудили пенсионерку - за "шпионаж" в пользу Украины

В оккупированном Крыму осудили 66-летнюю пенсионерку. Ей дали 12 лет тюрьмы.

Женщину обвиняют в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В материалах дела ее имени не называют. Но, по данным правозащитников, это уроженка Бахчисарая, 66-летняя Галина Долгополая. Пенсионерку задержали в ноябре 2019 года в Севастополе.

Женщина якобы выполняла шпионские задачи по Черноморскому флоту и каким-то образом узнавала сроки действия позывных российских военных, индексы их радиостанций, ключи к таблицам очередного радиста и другие крайне специфические данные.

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Дело рассматривали в закрытом режиме, ведь называют его "государственной тайной".

"Призываю международное сообщество применить все возможные инструменты для усиления давления на Российскую Федерацию, чтобы как можно быстрее освободить всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины и прекратить террор по отношению к ним", - отметила Денисова.

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор жителю Крыма, украинскому активисту, Олегу Приходько. Его обвинили в подготовке терактов.