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суббота, 23 ноября 2019 17:50

"А не пошли-бы вы, крымчане" - разгорелся скандал вокруг Алиекспресса

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В оккупированном Крыму не работает доставка заказов от известного интернет-магазина AIliExpress.

Российские оккупанты, поселившихся на полуострове после аннексии и некоторые жители Крыма недовольны санкциями, пишет блогер Крымский Бандеровец.

"Крым. В рамках борьбы с полезными санкциями, интересное предложение прозвучало от анонима в керченской группе - хочет, чтобы в ответ на санкции АлиЕкспресс по Крыму путин ввел санкции в отношении АлиЕкспресса в россии. Запоребрики возмутились", - пишет блогер.

Автор: Крымский Бандеровец
  Россиянам пришлась не по вкусу идея прекращения поставок товори с AliExpress
Россиянам пришлась не по вкусу идея прекращения поставок товори с AliExpress

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Ответы повеселили, особенно от запоребриков:

"(Понаехавший из Архангельска) А остальная россия-то здесь при чем?",

"Очень печально за таких людей, которые не понимают, как и что работает, как работает внешняя экономическая политика, санкции, и что такое Крым для россии и для остального мира", "А разве любые санкции нам не на пользу?)

"А как же Искандеры?"

"В некотором смысле внутренние организации рф санкции держат против Крыма. Такие как операторы сотовой связи, банки не то что не заходят на полуостров, некоторые даже просто отказываются сотрудничать с крымчанами на материке, потому что это навредит международным интересам компаний. А вы про Алик говорите, для которого россия — один из основных рынков сбыта. Щас",

"И то верно! Своим компаниям не дали указание открыть офисы в Крыму, а китайцам прикажут. Детский сад",

"Не пойти ли вам на х*р, жители Крыма? Получайте в Херсоне свои посылки. Вы нам и так порядком поднагадили с 2014 года", "Пошли вы на х*р со своими санкциями, из-за маленького полуострова лишать страну Алика",

"(Из Северодвинска пишет) Шайка крымчан решила за всю россию? А ещё в Крыму нет "Пятёрочки", "Светофора", "Бристоля" и многих других. Тоже санкции?"

"Что-то распосылались тут на х*р — пойду, схожу"

"Кричали Крым наш… а тут нагадили"

"(Снова из россии пишет) Кричали вы на камеры центральных каналов, вот с них и требуйте"

Оккупанты заставляют хозяина крымских зоопарков "Сказка" и "Тайган" Олега Зубкова убить 30 медведей из его коллекции зверей.

Причиной являются требования российских властей закрыть заведения, сообщил он на своем You.tube канале.

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  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
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