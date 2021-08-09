20 полигонов, среди которых - Крым: Россия начала масштабные военные учения

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
5 Просмотров: 1305
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 495
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 567
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
1 Просмотров: 351
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 5166
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2205
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 486
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1161
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 972
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 3313
Фото
Все фото
18
5
19
16
5
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
Крымчанка Марина Станкевич командует взводом водолазов
Крымчанка Марина Станкевич командует взводом водолазов
Показали впечатляющие фото самых масштабных военных учений в Украине
Показали впечатляющие фото самых масштабных военных учений в Украине
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Показали, как зенитные комплексы &quot;Оса&quot; отразили нападение авиации
Показали, как зенитные комплексы "Оса" отразили нападение авиации
Видео
Все видео
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Российские оккупанты показали задержания очередного "украинского шпиона"
Российские оккупанты показали задержания очередного "украинского шпиона"
Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море
Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море
Интервью
1/5
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 261
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2457
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 333
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 900
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 360
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 513
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
понедельник, 09 августа 2021 11:24

20 полигонов, среди которых - Крым: Россия начала масштабные военные учения

  Комментировать
20 полигонов, среди которых - Крым: Россия начала масштабные военные учения
Россия объявила о начале военных учений. Фото: function.mil.ru

Сегодня армия РФ начинает масштабные учения на полигонах южных регионов, а также в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии. Продлятся до 15 августа.

Учения пройдут на 20 полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, в Крыму, Абхазии, Южной Осетии и на российских военных базах в Армении, сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.

Там будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации.

"Обучение должны происходить не по шаблону, а на основе самостоятельных решений командиров подразделений, их личного выбора способов и методов уничтожения условного противника", - отметили в военном округе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подсчитали количество военных учений оккупантов в Крыму

К учениям также привлечены подразделения радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения и тому подобное.

12 июля Россия начала военные учения в Черном море. Российские военные отрабатывают ракетные удары на своих фрегатах.

В Черное море вывели фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен". Они провели учебный бой и отбили ракетную атаку средствами ПВО. Позже российские военные проведут совместные учения с самолетами морской авиации. Также планируется отработать нанесение ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей противника.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «20 полигонов, среди которых - Крым: Россия начала масштабные военные учения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Молодежь сожгла милицейскую машину

Атомные бомбы уничтожили два города

Скандального судью задержали с банкой денег

Родители заморили голодом 3-летнего сына

Самое читаемое
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
 Просмотров: 10359
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 10179
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
12
 Просмотров: 10107
На украинском курорте оригинально &quot;встретили&quot; россиян
На украинском курорте оригинально "встретили" россиян
5
 Просмотров: 6444
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 6318
Крым
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
 8 Просмотров: 2457
"Не просто встреча для политических заявлений" - Кулеба раскрыл подробности "Крымской платформы"
"Не просто встреча для политических заявлений" - Кулеба раскрыл подробности "Крымской платформы" Просмотров: 180
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
18
 Просмотров: 1809
Джамала откроет саммит "Крымской платформы"
Джамала откроет саммит "Крымской платформы" Просмотров: 126
Оккупанты в Крыму собираются вырубить 7,8 тысячи краснокнижных деревьев ради построения трассы
Оккупанты в Крыму собираются вырубить 7,8 тысячи краснокнижных деревьев ради построения трассы Просмотров: 162
Больше всего комментируют
8
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
5
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
5
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
3
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
Голосов: 9143
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть