20 полигонов, среди которых - Крым: Россия начала масштабные военные учения

Россия объявила о начале военных учений. Фото: function.mil.ru

Сегодня армия РФ начинает масштабные учения на полигонах южных регионов, а также в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии. Продлятся до 15 августа.

Учения пройдут на 20 полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, в Крыму, Абхазии, Южной Осетии и на российских военных базах в Армении, сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.

Там будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации.

"Обучение должны происходить не по шаблону, а на основе самостоятельных решений командиров подразделений, их личного выбора способов и методов уничтожения условного противника", - отметили в военном округе.

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К учениям также привлечены подразделения радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения и тому подобное.

12 июля Россия начала военные учения в Черном море. Российские военные отрабатывают ракетные удары на своих фрегатах. В Черное море вывели фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен". Они провели учебный бой и отбили ракетную атаку средствами ПВО. Позже российские военные проведут совместные учения с самолетами морской авиации. Также планируется отработать нанесение ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей противника.