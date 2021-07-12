Россия провела боевые учения в Черном море

РФ начала военные учения в Черном море. Фото: militaryarms.ru

Россия начала военные учения в Черном море. Российские военные отрабатывают ракетные удары на своих фрегатах.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские истребители перехватили самолет США над Черным морем

В Черное море вывели фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен". Они провели учебный бой и отбили ракетную атаку средствами ПВО.

Позже российские военные проведут совместные учения с самолетами морской авиации. Также планируется отработать нанесение ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей противника.

В Черном море российские военные корабли провели учения с боевой стрельбой на фоне маневров Sea Breeze стран НАТО. С 28 июня по 10 июля в Черном море проходят международные военные учения Sea Breeze, соорганизаторами которых являются США и Украина. Всего в маневрах участвуют более 30 стран.