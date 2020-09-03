Звездный протест: Полякова и Alyona Alyona митингуют под Кабмином

3 сентября у здания Кабинета министров проходил митинг представителей музыкальной индустрии под названием "Нас не слышат". Митингующие выступали против выборочного карантина и дискриминации организаторов концертов.

Основное требование - дать возможность работать и создать необходимые условия, которые позволят индустрии выжить при условии ее полной остановки, сообщил Babel.

Фото: Егор Шумихин в TWITTER

Собрались на митинг более 100 человек. Среди присутствующих: исполнительницы Ольга Полякова, Alyona Alyona и Алина Паш, шоумен Андрей Джеджула, а также другие представители музыкальной индустрии.

В руках у протестующих были плакаты с надписями: "Наказывайте виновных, а не всех подряд", "Мы против дискриминации", "Кабмин, не нарушай конституцию".





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В центре столицы под зданием КГГА вышли на митинг работники Киевпастранса. Транспортники призывают депутатов Киевсовета на сегодняшнем заседании принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков для выплаты заработных плат.