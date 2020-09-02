Владельцы евроблях митингуют в Киеве - что требуют

Под зданием Верховной Рады на ул. Грушевского владельцы автомобилей на европейских номерах устроили акцию протеста. На пл. Конституции активисты установили сцену для выступлений.
Они паркуют свои авто вдоль ул. Грушевского и ожидают депутатов перед заседанием Рады, чтобы сообщить им свои требования. Из-за этого образовались пробки, сообщило УНИАН.
Митингующие требуют:
- собрать комитет налоговой и таможенной политики;
- проголосовать на комитете законопроект 3704 о доступной растаможке;
- поставить законопроект 3704 на голосование в Верховной Раде;
- принять его и передать на подпись президенту.
Пресс-служба МВД отреагировала на митинг.
"Сегодня, 2 сентября, в центральной части столицы анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады. Организаторы мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы", - говорится в сообщении.
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Полиции запретили применять штрафные санкции в отношении владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.
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