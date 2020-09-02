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среда, 02 сентября 2020 11:24

Владельцы евроблях митингуют в Киеве - что требуют

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Под зданием Верховной Рады на ул. Грушевского владельцы автомобилей на европейских номерах устроили акцию протеста. На пл. Конституции активисты установили сцену для выступлений.

Они паркуют свои авто вдоль ул. Грушевского и ожидают депутатов перед заседанием Рады, чтобы сообщить им свои требования. Из-за этого образовались пробки, сообщило УНИАН.

Автор: Facebook "Авто Евро Сила"
  Митинг проходит перед зданием парламента
Митинг проходит перед зданием парламента

Митингующие требуют:

- собрать комитет налоговой и таможенной политики;
- проголосовать на комитете законопроект 3704 о доступной растаможке;
- поставить законопроект 3704 на голосование в Верховной Раде;
- принять его и передать на подпись президенту.

Пресс-служба МВД отреагировала на митинг.

"Сегодня, 2 сентября, в центральной части столицы анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады. Организаторы мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы", - говорится в сообщении.

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Полиции запретили применять штрафные санкции в отношении владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

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