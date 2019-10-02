Кабмин запретил штрафовать евробляхеров

Льготный период для евроблях действует до конца декабря. Фото: glavcom.ua

Полиции запретили применять штрафные санкции в отношении владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

О соответствующем решении Кабинета министров сообщил глава правительства Алексей Гончарук.

"Мы сегодня приняли решение по тому, как найдем адекватный выход из этой ситуации. Мы просто не будем применять штрафы. Даем распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции, чтобы не было лишних конфликтов", - сказал Гончарук.

Чиновники ищут решение в сотрудничестве с владельцами евроблях.

"Мы сейчас ищем этот баланс. Не хочу давать оценок, где этот баланс будет найден. Когда у нас будет готовое, согласованное с ними решение, мы его расскажем", - добавил премьер.

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20 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении льготного периода для владельцев евроблях. Штрафы для водителей нерастаможенных авто отсрочили еще на 90 дней - до конца декабря 2019-го.