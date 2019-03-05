ЗупиниЛося: женщина прокатила активиста на капоте

Женщина прокатила активиста "ЗупиниЛося" на капоте. Фото: Auto24

Женщина прокатила активиста "ЗупиниЛося" на капоте, когда тот пытался остановить ее за нарушения правил дорожного движения.

Это произошло в столичном районе Троещина. Соответствующий ролик разместили на Youtube-канале активистов.

Киевлянка не хотела остановиться и провезла мужчину по тротуару несколько десятков метров. На место происшествия вызвали полицию.

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Активисты утверждают, что большинство местных водителей пытаются схитрить и ездят местами, предназначенные для пешеходов и велосипедистов.

В столице на площади Победы активисты проекта "ЗупиниЛося" столкнулись с недекватной и агрессивной реакцией молодых людей. На замечание о неправомерной парковку авто ребята начали угрожать оружием и запугивать связями в посольстве Азербайджана.