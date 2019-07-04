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Жизнь без полиэтилена: Киевские подростки посетили станцию сортировки отходов и получили "Книжку про сміття"

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Киевские подростки присоединились к Международному дню отказа от полиэтилена и вместе с благотворительным издательским проектом ЛакіБукс посетили станцию сортировки отходов "Україна без сміття".

  Киевские подростки и благотворительный издательский проект ЛакиБукс посетили станцию сортировки отходов "Украина без мусора"
Киевские подростки и благотворительный издательский проект ЛакиБукс посетили станцию сортировки отходов "Украина без мусора"

"Год назад мы провели экологический воркшоп с киевскими школьниками. Результатом этого воркшопа стала "Книжка про сміття", которая учит с малых лет задумываться о дальнейшей судьбе нашей планеты и беречь ее от загрязнения, – рассказывает соучредитель IT-компании Lucky Labs и инициатор проекта ЛакіБукс, – Но эко-инициативы должны быть комплексными. Поэтому мы вместе с автором книги Галиной Ткачук стараемся приобщить к делу сохранения экологии Земли как можно больше подростков и их родителей путем презентаций, перформансов и экскурсий".

3 июля на станцию сортировки "Україна без сміття" посетили дети из Молодежного парламента села Новые Петровцы. Там им объяснили, как и что надо сортировать, во что могут превратиться отходы, и почему важно отправлять их на повторную переработку. Эксперты "Украина без мусора" утверждают, что дети являются наиболее сознательными слушателями – после каждой экскурсии несколько детей обязательно возвращаются на станцию уже с родителями и отсортированными отходами.

"Я уже немного знала о сортировке. Молодежный парламент начал инициативу сбора и сдачи на переработку бумаги и металла в школах. И теперь я узнала насколько важно перерабатывать как можно больше пластикового мусора. Даже если за его сбор надо платить, а не получать деньги. Потому что это реально может сохранить нам жизнь в будущем", - считает ученица восьмого класса Анна.

Новую информацию для себя открыла и автор "Книги о мусоре" Галина Ткачук.

"Во время экскурсии на сортировочной станции я выяснила для себя два важных факта о бытовых отходах. Во-первых, упаковка ТетраПак, которую, как известно, у нас перерабатывают только на Харьковщине, становится ресурсом не только для бумаги: пластик и металл из этих многослойных упаковок также получают вторую жизнь. Второй факт менее утешительный: полистирол, который часто используют, в частности, для производства одноразовых пищевых контейнеров и крышек для "бумажных" стаканчиков, согласно последним исследованиям, считается вредным для здоровья. Поэтому обращайте внимание на маркировку пластика, в который упакованы наши продукты. Конечно, если не получается приобрести их совсем без пластика", – делится писательница.

  Киевские подростки и благотворительный издательский проект ЛакиБукс посетили станцию сортировки отходов "Украина без мусора"
Киевские подростки и благотворительный издательский проект ЛакиБукс посетили станцию сортировки отходов "Украина без мусора"

Все дети после экскурсии получили в подарок "Книжку про сміття" с автографом автора, и пообещали, что теперь в их селе будет еще больше экологических инициатив. В прошлом году они начали первый этап сортировки мусора, а также высадили над озерами плодовые деревья для подкормки диких птиц. А в этом году обещают взяться за мусорную проблему в формате всей деревни.

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Дата
04
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