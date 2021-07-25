Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом

В городе Боярка, что под Киевом, 24-25 июля проходит историко-музейный фестиваль "Под покровом тризуба". Парк победы на ул. Крещатик принимает гостей со всей Украины. На патриотическом мероприятии выступили известные украинские группы, в частности "Антитела", "Жадан и собаки", Kozak System, Karna, "Коралли", "Фолькнеры" и другие.

Около 17:00 в парк сходится толпа. Вход на фестиваль бесплатный, посетить может любой желающий. Приходят с детьми и всей семьей. Молодежь сидит на окрашенных скамейках - слушают музыку с портативных колонок.

Под кронами густых деревьев можно спрятаться от жары. Красной лентой огородили место, где будет проходить историческая реконструкция. Будут воспроизводить события 30 августа 1919 года. Тогда в Боярке войска УНР отбивали город от Красной армии.

Война идет не первый год, а враг один и тот же

"Здесь не впервые, до этого в 2019 году проводили реконструкцию. Участвуют историки, изучающие события с практической стороны, - рассказывает историк и археолог Игорь Макарчук, одет в форму бойцов УНР. - Одно дело прочитать об этом, другое - увидеть собственными глазами. Таким образом хотим привлечь внимание общественности к истории собственного государства, заинтересовать детей, которые не хотят ее учить. Среди реконструкторов есть участники АТО. Их цель - показать, что война идет не первый год, а враг один и тот же".

Автор: Лилия Мыцко Медицинская сестра забирала раненых с поля боя.

Под лентами посетители ждут начала действа. Сидят на траве, мужчины взяли рыбацкие стульчики. Парк в дыму - запах шашлыка и плова доносится от фудкортов и палаточного городка. Там гости могут жить на время фестиваля.

Палатки и еду берут с собой. Воду предоставляют организаторы праздника установили также летний душ. Уже здесь разместили более 30 жилищ. Гости приехали из разных городов Украины. С собой взяли маленьких детей, пригласили друзей.

"Мы хотим провести время с друзьями. Жаль, что в прошлом году из-за ковида не проводили. Но это своеобразная патриотическая Мекка для нас, - рассказывает жительница палаточного городка, режиссер Екатерина Чепура. На руках держит дочь. Лицо девочки покусали комары. - Этот фест отличается от других. Здесь все бесплатно".

Едим на фудкортах, кое-что взяли с собой. Также для детей есть развлечения. Палатки, мангал, стулья - все наше. Обязательно надо брать спальники и коврик, потому что ночью холодно очень. От насекомых спрей советую приобрести.

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Развернули свои дома и военные. Установили палатку памяти. В ней находятся портреты погибших бойцов АТО. В коробках, под стеклом, лежат вещи воинов: есть телефоны, часы, записные книжки, элементы одежды, обугленные пачки сигарет.

Автор: Лилия Мыцко В палатке памяти можно отметить бойцов АТО. Здесь находятся вещи погибших.

"У нас здесь своя общественная организация. Кроме этого, из-за карантина приходится экономить, - говорит общественный активист Леонид Овчаренко. Для мероприятия надел военный картуз. - У меня есть стратегия - "ноль копеек на культуру". А здесь не надо билеты покупать, не надо далеко ехать. На цивилизованной природе можно послушать украинскую музыку. Посмотрел программу. Будут нормальные люди выступать. Точно знаешь, что не будет тех, кто ездил в Крым, поддерживал оккупацию Украины. Большие фестивали часто этим грешат".

Выстрелы прозвучали неожиданно. Дети от испуга начали плакать, а взрослые затыкают уши. Раз за разом толпа вздрагивает от взрывов. Началась реконструкция боя. Густой дым от дымовых шашек слепит глаза.

"Боже, как страшно, зрелище не для слабонервных", - говорит женщина в очках. От выстрелов прячется за мужем.

"Многие люди, которые были на фронте, привыкают к такому. Им по возвращении трудно воспринимать тишину, говорит участник реконструкции Александр Владимиров. Свою фуражку дал поносить девушке. - Надо показать, насколько война была страшная тогда и насколько она страшна сейчас. Мы не хотим, чтобы это происходило на самом деле".

Автор: Лилия Мыцко Здесь установили более 30 палаток.

Все столы у фудкортов заняты. В очередь становятся за шашлыком - 70 грн за 100 г, колбасками - 30 грн за 100 г, шаурмой - 70 грн, бутербродами, кукурузой, пловом и картошкой. Выпить можно холодное пиво и квас за 50 грн. Готовят здесь и домашние лимонады.

На столиках разложили сувениры, рядом висят выставки картин. Купить бусы или деревянную ложку можно от 30 грн. Продавцы охотно делают скидки всем покупателям.

Три электрички сменил, чтобы приехать

"Приехал вместе с друзьями. Уже третий раз на фестивале. Сам живу в Черкассах, - говорит Роман Гончар. Носит казацкую прическу и серьгу в ухе. - Три электрички сменил, чтобы приехать и меньше потратить на дорогу. Денег не так много, работы нет толковой. Но несмотря на это Украина для меня - это все. За бугор никогда не поеду. Хочу, чтобы дети мои здесь жили. Поэтому страну надо развивать изнутри. Работать побольше, а не убегать".

Фото: Лилия Мыцко

Громкими аплодисментами зрители просят на бис группу "Коралли". Под украинские песни люди становятся в огромный круг, берутся за руки и танцуют в хороводе.

"Люблю нашу "тризубовскую семь", - восклицает со сцены солист Миша Адамчук. В руках держит высокую гуцульскую трембиту.

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Под сценой поют известную песню о Путине. Больше всего ждут Жадана. Известные треки выкрикивают вместе.

На траве гости устроили пикник. С собой привезли гитары, простыни и разную пищу. Гулять будут всю ночь.

Устраивает фестиваль с 2016 года общественная организация "Валькирия". В 2020-м из-за пандемии его отменили. Проект "Под Покровом Тризуба" реализуется в рамках партнерской программы "Культура.Туризм. Регионы" Украинского культурного фонда и Государственного агентства развития туризма.