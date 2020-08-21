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пятница, 21 августа 2020 13:58

Жители разрушенного дома на Позняках не могут заселиться в новые квартиры

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Жители разрушенного дома на Позняках не могут заселиться в новые квартиры
В квартирах в новостройке, которые выделили пострадавшим, необходим ремонт. Фото: "Хмарочос"

Сегодня, 21 августа, прошло 2 месяца с момента мощного взрыва, который разрушил многоэтажку на Позняках в Киеве.

Все пострадавшие семьи получили новые квартиры, сообщил Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА в комментарии для "ТСН".

"Помещения подбирали по принципу метража, который люди потеряли, и количеству комнат. Квартиры — в новостройках, однако заселиться люди пока не могут, там еще нужно делать различные ремонтные работы. Помогут пострадавшим их провести местные власти. На это уже выделили средства", - отметил Ткачук.



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Жители дома на Позняках, который был разрушен в результате мощного взрыва, начали получать финансовую помощь на ремонт и обустройство нового жилища от города. Власть столицы оказала помощь пострадавшим жителям в размере от 50 до 100 тыс. грн.

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