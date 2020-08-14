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пятница, 14 августа 2020 19:15

Жителям разрушенного дома на Позняках начали выдавать деньги на ремонт

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Жителям разрушенного дома на Позняках начали выдавать деньги на ремонт
Люди, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажке, обеспечены временным жильем. Фото: Виталий Кличко

Жители дома на Позняках, который был разрушен в результате мощного взрыва, начали получать финансовую помощь на ремонт и обустройство нового жилища.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Город оказал помощь пострадавшим жителям в размере от 50 до 100 тыс. грн. А Фонд "Будущее Киев" выделил им по 2,5 тыс. грн на восстановление утраченных документов.



"Встретился сегодня с жителями дома на Позняках. Все они уже получили сертификаты на новое жилье. Что касается помощи города. Сегодня одна из семей оформила необходимые документы, получила от города 300 тис. грн. финансовой помощи на ремонт нового дома. Ранее Киевсовет поддержал моё предложение и выделил 200 тис. грн на ремонт и обустройство новых квартир жильцов. Средства получат 40 семей, оставшихся без жилья. Нужно обеспечить людям ремонт, необходимую мебель и бытовую технику в новые квартиры ", - отметил глава столицы.

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Многоэтажку на столичных Позняках, пострадавшую от взрыва 21 июня, демонтируют. Но для начала проведут диагностику и некоторые работы, чтобы процесс сноса не стал триггером для новых обрушений.

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