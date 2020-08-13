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Взрыв на Позняках: что будет с разрушенным домом
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Многоэтажку на столичных Позняках, пострадавшую от взрыва 21 июня, демонтируют.

Но для начала проведут диагностику и некоторые работы, чтобы процесс сноса не стал триггером для новых обрушений.

"Специалисты Научно-исследовательского проектного института строительного производства разрабатывают проект по укреплению пострадавшего здания на ул. Крушельницкой, 1/5. Перед тем как разобрать дом, его нужно укрепить. Параллельно с работой над проектом демонтажа идет процесс по созданию крепежа для пострадавшего здания. Проектировщики придумали специальную конструкцию, которая будет вставляться внутрь образовавшегося провала в доме, чтобы его укрепить", – рассказал для "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Фото: "Сегодня"


Это будет металлическая опора, с помощью которой подопрут 9-й и 10-й этажи здания. Также установят сквозную металлическую балку, которой зафиксируют аварийные плиты, потому что есть опасность их обрушения.

"После того как крепеж будет установлен на здании, начнется процесс выноса личных вещей жителей из пострадавших квартир. Когда они заберут свое имущество, начнем разбирать дом", – пояснил Ткачук.

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За состоянием поврежденного здания постоянно следят сотрудники строительной лаборатории.

"Они с определенной периодичностью приезжают к дому и ведут за ним наблюдение – по поставленным маякам проводят все необходимые замеры. Пока, по их данным, здание не разрушается, все показатели находятся в пределах нормы. Напомню, что руководством города была поставлена задача полностью разобрать пострадавший от взрыва дом до начала отопительного сезона", – добавил Ткачук.

Жильцов разрушенного помещения регулярно информируют представители Дарницкой РГА о планах властей относительно дома.

"На данный момент жильцам уже выдан 21 сертификат на квартиры, еще их ждут 19 семей. Всего пострадало 40 квартир. В ближайшие дни у нас запланирована встреча с властями. Жильцам обещают выдать новые сертификаты, но о точном их количестве пока неизвестно. Дом уже почти два месяца охраняют правоохранители. Вещей из квартир мы пока не можем забирать. Но мы ощущаем поддержку со стороны властей – настроены оптимистично и с надеждой на быстрое решение наших проблем", – рассказала Марина Писаненко, родители которой проживали в квартире №223.

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21 июня в 6-м подъезде многоэтажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве произошел взрыв. Рвануло в 10:07 воскресного дня, когда большинство жильцов были дома. Люди выбегали на улицу в домашней одежде и ночных рубашках. Заблокированных на верхних этажах через крышу доставали спасатели. Пять человек погибли, столько же оказались в больнице. 16 квартир с 4-го по 8-й этаж были разрушены, упали перекрытия. Без жилья остались 125 жильцов.

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13
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