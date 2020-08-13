Взрыв на Позняках: что будет с разрушенным домом

Многоэтажку на столичных Позняках, пострадавшую от взрыва 21 июня, демонтируют.

Но для начала проведут диагностику и некоторые работы, чтобы процесс сноса не стал триггером для новых обрушений.



"Специалисты Научно-исследовательского проектного института строительного производства разрабатывают проект по укреплению пострадавшего здания на ул. Крушельницкой, 1/5. Перед тем как разобрать дом, его нужно укрепить. Параллельно с работой над проектом демонтажа идет процесс по созданию крепежа для пострадавшего здания. Проектировщики придумали специальную конструкцию, которая будет вставляться внутрь образовавшегося провала в доме, чтобы его укрепить", – рассказал для "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.





Фото: "Сегодня"

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За состоянием поврежденного здания постоянно следят сотрудники строительной лаборатории.

"Они с определенной периодичностью приезжают к дому и ведут за ним наблюдение – по поставленным маякам проводят все необходимые замеры. Пока, по их данным, здание не разрушается, все показатели находятся в пределах нормы. Напомню, что руководством города была поставлена задача полностью разобрать пострадавший от взрыва дом до начала отопительного сезона", – добавил Ткачук.

Жильцов разрушенного помещения регулярно информируют представители Дарницкой РГА о планах властей относительно дома.

"На данный момент жильцам уже выдан 21 сертификат на квартиры, еще их ждут 19 семей. Всего пострадало 40 квартир. В ближайшие дни у нас запланирована встреча с властями. Жильцам обещают выдать новые сертификаты, но о точном их количестве пока неизвестно. Дом уже почти два месяца охраняют правоохранители. Вещей из квартир мы пока не можем забирать. Но мы ощущаем поддержку со стороны властей – настроены оптимистично и с надеждой на быстрое решение наших проблем", – рассказала Марина Писаненко, родители которой проживали в квартире №223.

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21 июня в 6-м подъезде многоэтажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве произошел взрыв. Рвануло в 10:07 воскресного дня, когда большинство жильцов были дома. Люди выбегали на улицу в домашней одежде и ночных рубашках. Заблокированных на верхних этажах через крышу доставали спасатели. Пять человек погибли, столько же оказались в больнице. 16 квартир с 4-го по 8-й этаж были разрушены, упали перекрытия. Без жилья остались 125 жильцов.