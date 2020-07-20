Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке

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Сегодня, 21 июля, проходит месяц, как в 6-м подъезде многоэтажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв. Рвануло в 10:07 воскресного дня, когда большинство жителей были дома. Люди выбегали на улицу в домашней одежде и ночных рубашках. Заблокированных на верхних этажах через крышу получали спасатели.

Пять человек погибли, столько оказались же в больнице. 16 квартир с 4-го по 8-й этаж разрушились, упали перекрытия. Обломки бетона и стекла разлетелись к дороге в 10 м. Без жилья остались 125 жителей.

После проведения предварительной экспертизы правоохранители сообщили, что взрыв, вероятнее всего, спровоцировала газовая смесь. Предварительные тесты показали, что в частично обрушившемся дома взрывчатки не было. Вскоре полиция получит окончательные результаты экспертиз. Об этом рассказал начальник Нацполиции Игорь Клименко.

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"Сначала одной из версий взрыва было срабатывание взрывного устройства, однако после проведения экспресс-теста эта версия не подтвердилась. Сейчас главная версия причин обрушения дома - взрыв газа. Это должны подтвердить экспертизы. И тогда следствие уже пойдет вперед. Тогда вместе с прокуратурой уже сможем формировать подозрение", - пояснил Клименко, передает "Интерфакс-Украина".

Полицейские сразу провели следственные действия в службах газа, которые обслуживали Дарницкий район и именно этот дом, а также опросили жителей.

"Проводим восемь экспертиз, ожидаем результатов - бездоказательно обвинять людей в том, что произошло, нельзя. Однозначно, основная версия - это газ. Мы провели выемку документов в центральном и районном офисах Киевгаза, в жэке, изъяли все документы, касающиеся выдачи разрешений на замену счетчиков и в целом на ремонт газового оборудования, пока следователи изучают эту документацию", - сказал Клименко.

25 июня президент Владимир Зеленский вручил ключи от новых квартир 12 семьям, пострадавшим от взрыва. Другие пострадавшие получат квартиры в начале августа.

Мощный взрыв в 10-этажном жилом доме в Киеве на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 не мог произойти только из-за утечки природного газа. Об этом заявил главный инженер Киевгаза Андрей Лях на комитетских слушаниях парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.