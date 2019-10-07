Зима уже здесь: в Киеве выпал первый снег

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В Киеве пошел кратковременный снег. Он стал первым в этом сезоне.

Киевляне пишут, что снег пролетал на Оболони и в Дарницком районе столицы. Температура воздуха утром 7 октября составила 0 градусов.

Ранее сообщалось, что ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе от 0 до -5°.

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В октябре Землю накроет серия магнитных бурь. Пик придется в последней декаде месяца. Так излучения ожидают 6,19 и 24-26 октября.