Женщина жестоко обошлась с полицейским, который приехал спасать ее от 5 мужчин

В Киеве на ул. Генерала Наумова задержали мужчину и женщину, которые ударили полицейского. Инцидент произошел во вторник, 1 декабря.

Около 23:00 на спецлинию 102 поступило сообщение, что в квартире одного из домов шумят соседи и слышно драку. На место прибыл экипаж патрульных, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Автор: Полиция Киева В Киеве женщина ударила полицейского, который выбил дверь, чтобы ей помочь

"Прибыв на вызов, у дверей указанной квартиры правоохранители услышали крики женщины. Двери никто не открыл. Патрульные открыли их самостоятельно, считая, что есть угроза жизни находящегося там лица. В середине на полицейских ждали 5 мужчин в нетрезвом состоянии, и женщина, которая сразу бросилась в драку с полицией. Один из правоохранителей пытался ее успокоить, однако в разговор вмешался мужчина и ударил его", - говорится в сообщении.

Полицейские применили к нарушителю физическую силу. В момент задержания дебошира женщина также оказала сопротивление и ударил полицейского.

Автор: Полиция Киева

Преступниками оказались ранее не судимый уроженец Киевской области, 1989 года рождения, и его 37-летняя сообщница.

Фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступления. Им грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейский посреди улицы без причины избил подростка

В Ивано-Франковской области задержали злоумышленника, который избил полицейского. Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.