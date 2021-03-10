Женщина выпала из окна столичной многоэтажки

В Киеве женщина выпала из окна многоэтажки. Фото: "Киев Оперативный"

В среду, 10 марта, женщина выпала из окна многоэтажки жилого комплекса "Парковые озера" в Киеве.

Об это сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

ЖК расположен в Дарницком районе столицы.

"На месте работают врачи и правоохранители. Детали уточняются", - говорится в посте.

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В Киеве, как и по всей Украине, не прекращается волна попыток самоубийств среди подростков. Одно из последних произошло в Святошинском районе столицы. 14-летняя девушка выпрыгнула из окна 18-го этажа. Перед этим позвонила матери.