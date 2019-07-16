Женщина родила ребенка на улице и ушла

Врачи экстренно повезли малыша в роддом. Фото: images.unian.net

Во дворе киевского жилого дома утром 16 июля нашли новорожденного ребенка.

Младенец лежал на земле за трансформаторной будкой. Плач услышали местные жители и вызвали полицию - сообщает "Інформатор".

По словам патрульных, женщина, живущая на первом этаже дома, услышала детский плач. Когда она пошла на звук, то нашла ребенка, лежащего на земле за трансформаторной будкой. Именно она и вызвала медиков.

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Врачи экстренно повезли малыша в роддом. Правоохранители начали разбираться и выяснили, что примерно в это же время из соседнего двора дома госпитализировали женщину. Ее также доставили в роддом с серьезним кровотечением и признаками недавних родов. Она отрицала, что была беременна и родила ребенка. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, а роженица находится в больнице. У нее потеря крови.

При этом пострадала рассказала, где проживает, туда и отправился экипаж полицейских. По указанному адресу проживает семья женщины. Они рассказали полицейским, что женщина действительно была беременна. Утром она сказала, что плохо себя чувствует и выйдет подышать свежим воздухом. Что происходило после того, как женщина вышла на улицу и по какой причине она оставила малыша на земле - будут выяснять правоохранители. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

42-летняя женщина Балтского района Одесской области убила своего новорожденного ребенка. 9 месяцев она скрывала беременность. Родила сына подальше от людей, а потом выбросила в уборную, что на улице.