Зеленский представил своего представителя в Крыму

Постпредом стал Антон Кориневич. Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский представил нового постоянного представителя президента в АР Крым.

Им стал Антон Кориневич. Он пообещал максимально защищать права крымчан и переселенцев, сообщает УНИАН.

Церемония представления состоялась в рамках рабочей поездки Зеленского на Херсонщину.

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"Для нас в приоритете люди, защита их прав, и мы это будем делать. Будем работать над стратегией реинтеграции и деоккупации временно оккупированной территории. Мы будем реагировать на те нарушения, которые осуществляются на оккупированной территории, и будем делать все, чтобы облегчить жизнь крымчан на территории материковой Украины", - подчеркнул Кориневич.

Антон Кориневич - заместитель директора по научно-педагогической работе Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, кандидат юридических наук, доцент.