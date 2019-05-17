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пятница, 17 мая 2019 19:15

Завтра метро может изменить режим работы

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Завтра метро может изменить режим работы
Могут ограничить вход на станции Палац спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого. Фото: tov_tob.livejournal

18 мая в Киеве может измениться режим работы метрополитена. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Причиной является проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" и "Мариуполь", говорится в сообщении.

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Так, после окончания футбола могут ограничить вход на станции Палац спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

С 14 мая в Киеве заработал сервис совместных поездок Uber Shuttle. Стоимость услуги стартует от 15 грн.

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17
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