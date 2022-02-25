Завод "Кузница на Рыбальском" передал терробороне Киева первую партию новых пулеметов

Завод "Кузница на Рыбальском" передал батальону территориальной обороны в Киеве партию новых пулеметов ПКМ.

Заместитель гендиректора "Кузницы на Рыбальском" Константин Картошкин сообщил, что сегодня предприятие передает 10 пулеметов, а завтра еще 40 единиц.

"Это пулеметы производства "Кузницы на Рыбальском", дождавшиеся в свое время", – говорит Константин Картошкин.

"Это мой родной пулемет с войны. Я им не раз пользовался. И все его в армии знают. Это "Покемон" или пулемет ПКМ. Это точная машина. Очень высокая огневая мощь. И в умелых руках он работает безотказно и очень опасно для врага. Поэтому очень спасибо", - говорит ветеран войны, боец ​​терробороны Глеб Бабич.

"Это нам очень поможет и очень не понравится тем, против кого мы будем это применять", - сказал Бабич.

"Очень спасибо "Кузнице на Рыбальском" за то, что в такое трудное время помогает батальону территориальной обороны, в частности, который формируется "Братами По Зброї", для того, чтобы защищать родной город Киев. Еще нам передадут для полной комплектации батальона до 40-ка пулеметов. И мы полностью комплектуем наших воинов, добровольцев. Которые в такое трудное время будут делать смертельно больно тем врагам, которые ступили на нашу землю", – говорит ветеран войны, лидер ОО "Res_Publika. Брати По Зброї", депутат Киевсовета Александр Погребиский.

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"Мы продолжаем формировать боевые подразделения. Сейчас производится ротация. Одно из подразделений две роты возвращаются из боевых, одно едет их заменять. У нас отлаженная сейчас система питания, выдачи оружия, все выполняют свои задачи. Все мотивированы. И будьте уверены – мы свою страну отстоим до самой победы", - подчеркнул он.