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четверг, 11 марта 2021 17:20

Застройщики скандального ТРЦ "украли" новую полосу движения
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В Киеве на проезжей части продолжают строить торговый центр April City. Новые опоры появились на полосе движения дороги со стороны Окружной на повороте с Леся Курбаса.

Об этом сообщил портал "Киев Информ" на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что летом 2020 года в столице уже был скандал из-за данного ТРЦ. Тогда торговый центр строили за счет проезжей части магистральной автомобильной дороги.

По данным комиссии, застройщик нарушил пределы строительства, повредил проезжую часть, и установил монолитную железобетонную опору прямо на дорожное покрытие
Фото: facebook.com/KyivNewsFeed
По данным комиссии, застройщик нарушил пределы строительства, повредил проезжую часть, и установил монолитную железобетонную опору прямо на дорожное покрытие
По данным комиссии, застройщик нарушил пределы строительства, повредил проезжую часть, и установил монолитную железобетонную опору прямо на дорожное покрытие

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При этом часть незаконной застройки, которая выходила на дорогу, на проспекте Леся Курбаса начали сносить. Тогда застройщик за свой счет проводил демонтаж.

По данным комиссии, застройщик нарушил пределы строительства, повредил проезжую часть, и установил монолитную железобетонную опору прямо на дорожное покрытие.

На станции скоростного трамвая "Кольцевая дорога" в Киеве прямо на проезжей части строят торговый центр April City.

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