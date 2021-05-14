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пятница, 14 мая 2021 12:19

Заоблачное подорожание проезда в Киеве: КГГА сделала заявление

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Заоблачное подорожание проезда в Киеве: КГГА сделала заявление
В КГГА рассказали, подорожает проезд в Киеве. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

Решение о повышении стоимости проезда в Киеве примут после анализа соответствующих расчетов.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, обращение Киевского метрополитена и Киевпастранса передадут в департамент транспорта и департамент экономики, который и проведет соответствующий анализ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стоимость проезда в Киеве могут поднять. Но, не до 21 грн

"После этого будет приниматься решение. Именно изменение тарифов является достаточно длительным - это процесс двух - трех месяцев минимум", - сказал Поворозник в эфире телеканала "Украина 24".

Процесс обсуждения поднятия стоимости проезда будет публичным, а решение будут принимать, учитывая мнением горожан, уверяет чиновник.

Киевский метрополитен и Киевпастранс обратились к столичной власти с просьбой поддержать их во время пандемии - выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. В метрополитене говорят, что пассажиропоток значительно упал. Работники недоторимують зарплату. По расчетам, обоснованная цена поездки - 21 грн.

В Киевпастрансе заявили, что их перевозки упали на 39,9%. При этом тарифы на электроэнергию повысились в 1,2 раза, а минимальная зарплата - в 1,75 раза. По их расчетам, экономически обоснованные тарифы на 2021 год - 25,18 грн на проезд наземными видами транспорта и 78,9 грн - на проезд городской электричкой.

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