Загрязненность воздуха в Киеве превысила допустимые нормы почти втрое

Норма общего индекса загрязнения составляет от 0 до 50 единиц Фото: himanaliz.ua

Загрязнение воздуха на проспекте Науки в Киеве оцениваются в 175 единиц. Это превышает показатели Пекина на 15 отметок.

Показатели опасны для здоровья людей. Среди лидеров загрязненного воздуха в Киеве - бульвар Перова (145 единиц) и массив Радужный (122 единицы). Данные разместили в приложении AirVisual, пишет Украинская правда.

Норма общего индекса загрязнения составляет от 0 до 50 единиц.

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Наиболее загрязненными городами являются: Дакка, Бангладеш, с показателем 231 единица, Лахор, Пакистан - 203 и Дели, Индия - 190.

В части Киева наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха в связи с пожарами на торфяниках в Обуховском районе. "Сейчас в селе Романков в Обуховском районе горит более 1,4 га торфяников, тушение продолжается. Из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе Киева", - передают в Киевской госадминистрации. На место направили "Киевский лабораторный центр Минздрава Украины" и лабораторию КАРС "Киевская служба спасения" для проведения замеров.