Не советуют гулять: в части Киева высокий уровень загрязнения воздуха

Загрязнение связывают с пожарами на торфяниках в Обуховском районе. Фото с открытых источников.

В части Киева наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха в связи с пожарами на торфяниках в Обуховском районе.

"Сейчас в селе Романкив, что в Обуховском районе, горит более 1,4 га торфяников, тушение продолжается. Из-за погодных условий и большую площадь возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе г. Киева", - передают в Киевской администрации.

На место направили "Киевский лабораторный центр МЗ Украины" и лабораторию КАРС "Киевская служба спасения" для проведения замеров.

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В случаях задымленности специалисты советуют:

- ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

- проводить влажную уборку;

- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки, соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

- не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.

В Украине заработал на полную мощность биогазовый комплекс на территории "Теофипольского сахарного завода", который запустили в 2017 году. Это первая в Украине и крупнейшая в мире станция по выработке биогаза, которая работает по технологии высоко-нагруженных реакторов.