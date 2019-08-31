 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
1 Просмотров: 4347
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 2682
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1458
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 603
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 432
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1458
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5004
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26307
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2718
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1926
Фото
Все фото
3
5
11
7
5
Загорелся утеплитель - в Киеве эффектно пылала новостройка
Загорелся утеплитель - в Киеве эффектно пылала новостройка
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
&quot;Мать до сих пор надеется, что Олег жив&quot; - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
В Киеве чтят память погибших на Донбассе
В Киеве чтят память погибших на Донбассе
В Киеве мужчина с перерезанным горлом умолял о помощи
В Киеве мужчина с перерезанным горлом умолял о помощи
Видео
Все видео
Нахамил и попытался задушить - водитель маршрутки напал на участника Революции Достоинства
Нахамил и попытался задушить - водитель маршрутки напал на участника Революции Достоинства
В Киеве водитель авто сбил полицейского и скрылся с места аварии
В Киеве водитель авто сбил полицейского и скрылся с места аварии
Перепутала педали: водитель переехала мать с ребенком
Перепутала педали: водитель переехала мать с ребенком
 Жертва заказного убийства рассказала о спецоперации
 Жертва заказного убийства рассказала о спецоперации
Показали, как воровка грабит женщину с младенцем
Показали, как воровка грабит женщину с младенцем
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26307
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6372
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2511
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2691
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 693
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
суббота, 31 августа 2019 14:25

Загорелся утеплитель - в Киеве эффектно пылала новостройка
3

  Комментировать

В Оболонском районе, на улице Бережанской пылала многоэтажная новостройка.

Причиной стало возгорание утеплителя, рассказала пресс-секретарь Управления ДСНС в Киеве Светлана Водолага, сообщает ТСН.

Огонь охватил 200 кв. м. здания.

В Оболонском районе загорелась новостройка
Фото: ТСН
В Оболонском районе загорелась новостройка
В Оболонском районе загорелась новостройка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Облако черного дыма: в Киеве вспыхнул масштабный пожар

В настоящее время пожар потушили, его причины будут расследовать правоохранители.

Во Львовской области произошел масштабный пожар на химическом предприятии.

Огонь возник в производственном помещении, а затем перекинулся на рядом расположенное 2-х этажное здание. Ориентировочная площадь пожара составляла 800 кв. м. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Загорелся утеплитель - в Киеве эффектно пылала новостройка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

Смотреть можно вечно: появилось новое видео ликвидации Захарченко

В киевском институте учились четыре года

Самое читаемое
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
25
 Просмотров: 49457
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
21
 Просмотров: 28227
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
 5 Просмотров: 25447
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
 Просмотров: 21420
Кум Путина заговорил на украинском языке в Раде
Кум Путина заговорил на украинском языке в Раде
 1 Просмотров: 16830
Новости Киева
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
5
 Просмотров: 1395
В Киеве разыскивают опасных преступников, совершивших разбойное нападение
В Киеве разыскивают опасных преступников, совершивших разбойное нападение Просмотров: 936
В ботсаду Киева нашли труп с пулей в голове
В ботсаду Киева нашли труп с пулей в голове Просмотров: 1440
В столице пройдет винтажный фестиваль Urban Nostalgic Experience
В столице пройдет винтажный фестиваль Urban Nostalgic Experience Просмотров: 72
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
11
 2 Просмотров: 1458
Больше всего комментируют
16
"Х*й им в ж*пу" - "слугу народа" поймали на переписке
5
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
5
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
5
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело
4
Гонтареву сбил автомобиль: травмы серьезные
Голосов: 5532
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua