Загорелся утеплитель - в Киеве эффектно пылала новостройка

В Оболонском районе, на улице Бережанской пылала многоэтажная новостройка.

Причиной стало возгорание утеплителя, рассказала пресс-секретарь Управления ДСНС в Киеве Светлана Водолага, сообщает ТСН.

Огонь охватил 200 кв. м. здания.

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В настоящее время пожар потушили, его причины будут расследовать правоохранители.

Во Львовской области произошел масштабный пожар на химическом предприятии.

Огонь возник в производственном помещении, а затем перекинулся на рядом расположенное 2-х этажное здание. Ориентировочная площадь пожара составляла 800 кв. м. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в области.