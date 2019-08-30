Не выходить на улицу и закрыть окна: на химическом предприятии произошел масштабный пожар

Во Львовской области произошел масштабный пожар на химическом предприятии.

Огонь возник в производственном помещении, а затем перекинулся на рядом расположенное 2-х этажное здание. Ориентировочная площадь пожара составляла 800 кв. м. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в области.

Местным жителям советуют не выходить на улицу и закрыть окна, пока ветер не унесет вредные вещества.

"Это очень вредно, ведь горела химия. Даже сжигания травы, листьев несет угрозу окружающей среде. То есть происходят выбросы в атмосферу опасных веществ, а тем более продукты разложения и горения химических элементов непосредственно влияет на организм человека, на органы, особенно дыхания, могут возникать различные аллергические реакции, головокружение, отравлении и т.д. Если возникают такие пожары желательно никуда не выходить, сидеть в домах с закрытыми окнами. Желательно переждать время пока ветер не раздует вредные вещества", - отметил эколог Игорь Муравский, передает 032.ua.

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В результате пожара пострадал один человек - 39-летний житель Пустомытовского района. У мужчины 25% ожогов тела: в частности, головы, туловища и верхних конечностей.

Также огнем уничтожено грузовик и 3 легковых автомобиля. На месте происшествия работали 30 единиц спецтехники и 114 спасателей.

На Южном мосту в Киеве дотла выгорел автомобиль BMW X5. Пожар произошел на проспекте Бажана возле метро Славутич в направлении центра.