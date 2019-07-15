Задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови

В Киеве задержали пьяного водителя мотоцикла. Фото: Facebook

В Киеве арестовали водителя, у которого уровень опьянения в 25 раз превышал норму.

Около 14.00 во время патрулирования автодороги М-03 "Киев - Харьков" инспекторы остановили мотоцикл МТ. У водителя не было шлема, сообщает "Киев Оперативный".

"Общаясь с водителем, правоохранители заметили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 5,00 промилле алкоголя, что в 25 раз превышает допустимую норму", - говорится в сообщении.

Инспекторы составили на водителя административный протокол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неправильно припарковался - эвакуация. В Киеве началась новая эра

В комментариях к новости сообщили, что такая доза алкоголя может быть смертельной.

В Киеве с 8 июля инспекторы парковки начали штрафовать водителей. До этого они только предупреждали водителей о нарушении правил парковки. Одними из первых наказали автомобилистов, которые оставили машины на остановках общественного транспорта.