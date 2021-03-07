Задержали подозреваемую в убийстве полицейской

В Киеве задержали женщину, подозреваемую в убийстве полицейской.

Об этом сообщил начальник полиции столицы Андрей Крищенко.

"Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева удалось установить подозреваемого в убийстве полицейской", - отметил Крищенко.

Сейчас следователи устанавливают мотив убийства и детали содеянного.

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В ночь на 7 марта, около 3:00, полицейские обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти на просп. Николая Бажана в Дарницком районе Киева. Убитая - полицейская, 1983 года рождения.