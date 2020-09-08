Забрать авто со штрафплощадки можно за несколько минут

 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 144
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 972
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1539
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 612
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 396
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 720
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3519
Фото
Все фото
4
3
3
4
4
Под Киевом разыскивают несовершеннолетнюю с татуировкой цветка на руке
Под Киевом разыскивают несовершеннолетнюю с татуировкой цветка на руке
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
В 73-летней киевлянки нашли гранаты и патроны
В 73-летней киевлянки нашли гранаты и патроны
&quot;Оставьте его, он живой&quot; - история с ребенком в сумке получила продолжение
"Оставьте его, он живой" - история с ребенком в сумке получила продолжение
Звездный протест: Полякова и Alyona Alyona митингуют под Кабмином
Звездный протест: Полякова и Alyona Alyona митингуют под Кабмином
Видео
Все видео
"Рот закрой. Я и не таких обламывала" - педагог на глазах у одногруппников унижала 16-летнего студента
"Рот закрой. Я и не таких обламывала" - педагог на глазах у одногруппников унижала 16-летнего студента
Третий раз за месяц: столичную школу терроризируют "минированием"
Третий раз за месяц: столичную школу терроризируют "минированием"
На пешеходном мосту мотоциклист сбил девушку
На пешеходном мосту мотоциклист сбил девушку
"Пусть умирает дома?" - в больнице не нашлось места для тяжелого пациента
"Пусть умирает дома?" - в больнице не нашлось места для тяжелого пациента
В столичной школе ищут взрывчатку
В столичной школе ищут взрывчатку
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 558
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9864
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2565
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 864
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
вторник, 08 сентября 2020 09:58

Забрать авто со штрафплощадки можно за несколько минут

  Комментировать

В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки. Сейчас он работает в тестовом режиме. Сервис создан с целью разгрузить ул. от хаотично запаркованных авто, которые очень затрудняют движение по городу.

Об этом сообщил Валентин Осипов, директор Департамента транспортной инфраструктуры.

Автор: страница в Facebook kyivtransparkservis
  В субботу штрафплощадки работают с 09:00 до 17:00
В субботу штрафплощадки работают с 09:00 до 17:00

"С Нацполициею и Kyiv Smart City мы разработали и внедрили сервис, который позволит экономить время водителей и уменьшит очереди в пунктах выдачи на 25-30%", - отметил Осипов.

По многочисленным просьбам водителей увеличили время работы штрафплощадок в субботу - с 09:00 по 17:00

Чтобы воспользоваться сервисом в приложении Kyiv Smart City нужно сделать следующее:

1. Перейдите на вкладку "Городские сервисы" - "Сервисы водителя" - "Эвакуация" и введите номер автомобиля. Там же можно просмотреть детали эвакуации, доказательную базу с фотоматериалами.

2. Как будет предоставлена ​​вся необходимая информация, создается электронное заявление. Если данные внесены до 18:00, она будет подтверждена в тот же день. Если после 18:00 - на следующий день, о чем вы получите уведомления.

3. После - распечатайте заявление, подпишите его и следуйте сразу на штрафплощадку. Показать документ работнику полиции и получить свой автомобиль можно за несколько минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине будут штрафовать водителей с 3D-номерами

В Киеве из-за парковки в неположенном месте отправляют машины премиум-класса на штрафплощадку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Забрать авто со штрафплощадки можно за несколько минут». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
сентября

Микеланджело делал "Давида" почти три года

Ющенко отправил в отставку Тимошенко и уволил Порошенко

Украинец заставил Москву отказаться от нападений на 40 лет

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 23537
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 17055
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 13959
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 10224
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
7
 Просмотров: 8199
Новости Киева
Covid-19 в Киеве: сколько больных стали жертвами недуга
Covid-19 в Киеве: сколько больных стали жертвами недуга Просмотров: 27
Праздник для книгоманов: в Киеве пройдет "Литературный кураж"
Праздник для книгоманов: в Киеве пройдет "Литературный кураж" Просмотров: 72
На столичных пляжах запретили купаться - причина
На столичных пляжах запретили купаться - причина Просмотров: 144
Dzidzio избили и обокрали - новые подробности
Dzidzio избили и обокрали - новые подробности Просмотров: 1251
"Рот закрой. Я и не таких обламывала" - педагог на глазах у одногруппников унижала 16-летнего студента
"Рот закрой. Я и не таких обламывала" - педагог на глазах у одногруппников унижала 16-летнего студента
 Просмотров: 4104
Больше всего комментируют
5
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
2
Саакашвили пил вино с Богданом
2
Зеленского сравнили с Брежневым
2
Показали рейтинг партий перед выборами
Голосов: 6201
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua