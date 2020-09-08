Забрать авто со штрафплощадки можно за несколько минут

В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки. Сейчас он работает в тестовом режиме. Сервис создан с целью разгрузить ул. от хаотично запаркованных авто, которые очень затрудняют движение по городу.

Об этом сообщил Валентин Осипов, директор Департамента транспортной инфраструктуры.





Автор: страница в Facebook kyivtransparkservis В субботу штрафплощадки работают с 09:00 до 17:00

"С Нацполициею и Kyiv Smart City мы разработали и внедрили сервис, который позволит экономить время водителей и уменьшит очереди в пунктах выдачи на 25-30%", - отметил Осипов.

По многочисленным просьбам водителей увеличили время работы штрафплощадок в субботу - с 09:00 по 17:00

Чтобы воспользоваться сервисом в приложении Kyiv Smart City нужно сделать следующее:

1. Перейдите на вкладку "Городские сервисы" - "Сервисы водителя" - "Эвакуация" и введите номер автомобиля. Там же можно просмотреть детали эвакуации, доказательную базу с фотоматериалами.

2. Как будет предоставлена ​​вся необходимая информация, создается электронное заявление. Если данные внесены до 18:00, она будет подтверждена в тот же день. Если после 18:00 - на следующий день, о чем вы получите уведомления.

3. После - распечатайте заявление, подпишите его и следуйте сразу на штрафплощадку. Показать документ работнику полиции и получить свой автомобиль можно за несколько минут.

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В Киеве из-за парковки в неположенном месте отправляют машины премиум-класса на штрафплощадку.