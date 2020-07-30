"Правила одни для всех": какие элитные авто эвакуировали за неправильную парковку

Фото: Александр Густелев

В Киеве из-за парковки в неположенном месте отправляют машины премиум-класса на штрафплощадку.

Фото с эвакуацией соответствующих транспортных средств выложил на своей странице в Facebook заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Таким образом, власть города борется с водителями, которые неправильно паркуют свои автомобили.

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"Правила парковки в столице - для всех! Избранных нет и не будет", - подписал фото Густелев.

Среди транспортных средств, которые эвакуировали инспекторы по парковке, есть такие марки: McLaren 720S, Audi R8, Rolls-Royce Ghost, а также Lexus RX, BMW 7 серии и Х5 и тому подобное.

В украинской столице засветился BMW X5 M четвертого поколения.