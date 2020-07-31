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пятница, 31 июля 2020 13:35

Заболело значительно больше, чем выздоровело: какова ситуация с Covid-19 в Киеве

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По состоянию на 32 июля, количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась на 110 инфицированных. На сегодня в столице уже подтвердили 8241 случай заболевания Covid-19.

Автор: Виталий Кличко
  Ситуация с коронавирусом в Киеве по состоянию на 31 июля
Ситуация с коронавирусом в Киеве по состоянию на 31 июля

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - в самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолел 2941 житель Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 28, Деснянском - 16, Днепровском - 11", - отметил городской голова.

Заболели:
- 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет
- 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года
- 3 девочки - от 5 до 12 лет и 4 мальчиков от 16 дней до 17 лет.

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Всего в коммунальных медучреждениях столицы с начала пандемии исследовали почти 73 000 образцов методом ПЦР. Методом ИФА сделано около 10 500 тестов. Сейчас показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине. И составляет 130 тестов на 100 000 человек.

Киев могут отнести к красной зоне, исходя из эпидемиологической ситуации. Окончательное решение примут 31 июля.

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Дата
31
июля

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