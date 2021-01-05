Выбросил из окна: мужчина поиздевался над товарищем из-за разбитой духовки

В Киеве на ул. Воскресенской 23-летний мужчина выпал из окна 2-го этажа жилой многоэтажки. Его намеренно толкнул в спину 29-летний хозяин квартиры во время новогодней вечеринки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

Автор: Полиция Киева Таким образом мужчина отомстил товарищу за разбитое стекло духовки

"Поступило сообщение о том, что по указанному адресу обнаружен мужчина с открытой черепно-мозговой травмой. Приехав на место происшествия, полицейские выяснили, что компания людей праздновала Новый год", - говорится в сообщении.

Пострадавшего киевлянина с тяжелой травмой головы госпитализировали в больницу. Злоумышленника, уроженца Житомирщины, задержали.

Автор: Полиция Киева

"Задержанный объяснил свой поступок тем, что отомстил товарищу, который повредил стекло духовой печи", - добавили в сообщении.

За преступление фигуранту грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

В ночь на 1 января 2021 года 51-летний мужчина застрелил 53-летнюю жену из травматического пистолета в столичной квартире.