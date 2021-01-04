Мужчина выпустил в голову жены 4 пули и пошел к соседке

В Киеве в новогоднюю ночь мужчина убил жену выстрелом в голову. Фото: Полиция Киева

В ночь на 1 января 2021 года 51-летний мужчина застрелил 53-летнюю жену из травматического пистолета в столичной квартире.

О трагедии на линию 102 сообщила соседка гражданских супругов, в дверь которой постучал мужчина и признался в убийстве, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Правоохранители выяснили, что во время новогоднего застолья между супругами возник конфликт. Во время ссоры выпивший мужчина несколько раз выстрелил в голову жене, которую медики с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу, где она вскоре скончалась", - говорится в сообщении .

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Злоумышленника задержали. С места преступления правоохранители изъяли предмет, похожий на пистолет для отстрела патронов резиновыми пулями Форт-12Р и 4 стреляные гильзы.

За преступление фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

В Святошинском районе столицы, на ул. Якуба Коласа, задержали киевлянина 1951 года рождения, который убил своего 43-летнего сына.