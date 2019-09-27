Вскоре начнется отопительный сезон: в КГГА назвали точную дату

Киев готов к отопительному сезону. Фото: Свободное Радио

В Киеве отопительный сезон начнется от 30 сентября.

Для начала подключат детские сады и школы, пишут в КГГА.

"Сегодня будут представлены Киевском городском голове на подпись два распоряжения в части начала отопительного сезона. Мы готовы. И также о тепло объектов социальной сферы, это имеется в виду не только бюджетной, но и всех, кто хочет подключиться к теплоносителю. Мы будем иметь возможность это сделать по соответствующим заявкам, начиная от 30 сентября. То есть практически с понедельника можно будет подключиться к подаче тепла", - говорит заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Пантелеев добавил, что ТЭЦ готовы к запуску работы.

"Тепловых сетей почти три тысячи километров, тепловые сети строились 50-60 лет назад, они исчерпали свои ресурсы. Основная задача - это выявить наиболее критические участки, по итогам прошлого отопительного сезона, и заменить их на современные трубопроводы", - сказал он.

Отопительный сезон в Украине начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней будет ниже +8°.