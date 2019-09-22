Рассказали, когда начнется отопительный сезон в Украине

Отопительный сезон в Украине начнется 15 октября Фото: donetsk.kp.ru

Отопительный сезон в Украине начнется независимо от числа месяца. Для этого нужно, чтобы среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней была ниже + 8 °.

Тогда местные власти сами принимать решение - включать отопление или еще подождать. Будут учитываться и факторы: степень подготовки системы и наличие долгов у потребителей.

Обычно, отопительный сезон в Украине начинается 15 октября.

Отопление в некоторых городах до сих пор под вопросом из-за их значительные долги перед "Нафтогазом". Компания обнародовала список производителей тепла, нарушающих требования по минимальной оплаты поставок газа.

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На платежках за отопление разместят афишу фильма "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго". 17 октября документалка выходит в украинский прокат. Герои - иванофранковские коммунальщики. Запускают отопительный сезон, ремонтируют теплоснабжения, общаются с должниками, выслушивают жалобы от граждан и выступают в профсоюзном хоре. Поют все - ремонтники, диспетчеры, бухгалтеры. "Председатель профсоюза гордится творческими достижениями коммунальщиков, но отопительный сезон вносит коррективы в график репетиций. Согреет холодную батарею украинская народная песня?" - интригует анонс фильма.